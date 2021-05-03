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Індійський штам коронавірусу виявили в Польщі

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Індійський штам коронавірусу виявили в Польщі
У Польщі зафіксували перший випадок індійського штаму коронавірусу. На нього захворів дипломат, якого евакуювали з Індії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Індійський варіант коронавірусу підтвердився в польського дипломата, евакуйованого з Індії. Він вже тиждень перебуває в одній з інфекційних лікарень Варшави. Цю інформацію підтвердив професор Кшиштоф Пірч, вірусолог з Ягеллонського університету в Кракові.

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Відомо, що дипломат, який захворів на небезпечний вид коронавірусу, був доставлений до Польщі спеціальним літаком. Його евакуювали з Індії разом з дружиною та чотирма дітьми.

Як відомо, індійський варіант коронавірусу вважають більш заразним і несприйнятливим до вакцин. Вперше його виявили в Індії. Там цей штам коронавірусу поширюється дуже швидкими темпами, що призвело до перевантаження системи охорони здоров'я.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Цілком ймовірно, що штами виникають не самі по собі. А підкидаються з лабораторій.
    Прям одне за одним з'являються.
  • tom peter
    Навіщо зелені школи відкрили. Тепер треба везти дітей з сел додому, щоб вони перезаражали один-одного в тісних класах по 35 учнів, а потім повезли ковід до старих влітку. Де тут раціональність? Половина вчителів хворіли, але половина якось вбереглась - хочете добити пенсіонерів ? Ви спромоглись вакцинувати вчителів, хоча б тих, кому за 50 ???? Бездарі та клінічні ідіоти! Індійський штам коронавірусу виявили в Польщі - Цензор.НЕТ 2738
  • Сергій Пасічний
    выродки готовят путь для отступления после того, как осенью начнется мор от вакцин
    конечно, виноват будет какой-нибудь индийский штамм))
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