Індійський штам коронавірусу виявили в Польщі
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У Польщі зафіксували перший випадок індійського штаму коронавірусу. На нього захворів дипломат, якого евакуювали з Індії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Індійський варіант коронавірусу підтвердився в польського дипломата, евакуйованого з Індії. Він вже тиждень перебуває в одній з інфекційних лікарень Варшави. Цю інформацію підтвердив професор Кшиштоф Пірч, вірусолог з Ягеллонського університету в Кракові.
Відомо, що дипломат, який захворів на небезпечний вид коронавірусу, був доставлений до Польщі спеціальним літаком. Його евакуювали з Індії разом з дружиною та чотирма дітьми.
Як відомо, індійський варіант коронавірусу вважають більш заразним і несприйнятливим до вакцин. Вперше його виявили в Індії. Там цей штам коронавірусу поширюється дуже швидкими темпами, що призвело до перевантаження системи охорони здоров'я.