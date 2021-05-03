Понад половину нових випадків COVID-19 у світі виявили в Індії. Україна друга в Європі за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 травня у світі зареєстрували 680 296 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 9969 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 153 480 141 випадок інфікування, з них 680 296 лише за минулу добу. При цьому 370 059 нових випадків COVID-19 було виявлено в Індії.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 216 157 осіб, з них 9969 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 131,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за загальною кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина, за кількістю нових випадків за добу - Індія, США, Бразилія Туреччина та Іран.

Україна розташовується на 10-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 19-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6-ту, за летальними випадками за добу - 10-ту та 2-гу позиції відповідно.





