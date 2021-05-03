Єнін назвав наслідки для Росії в разі визнання її за позовом України спонсором тероризму: Без інвестицій і торгівлі
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми були першою країною, яка подала позов до Міжнародного суду ООН у межах Міжнародної конвенції з боротьби з фінансуванням тероризму. І першою країною, проти якої подібний позов був поданий, виявилася саме Росія", - повідомив Єнін.
Він зазначив, що українська сторона вже має важливий проміжний результат. Міжнародний суд ООН встановив юрисдикцію у цій справі.
"Таким чином він визнав, що ті факти, які ми навели, дійсно мають місце, і що в межах зібраних нами доказів ми можемо говорити про порушення російською стороною Конвенції з боротьби з фінансуванням тероризму. Це ще не остаточна перемога, але дуже значний крок до неї", — сказав заступник міністра.
Єнін нагадав, що однією зі складових позову є справа про збитий у 2014 році над окупованою частиною Донецької області малайзійський "Боїнг" рейсу МН17. І у зв'язку з цим російській стороні належить не просто на словах, а з доказами пояснити:
- яким чином екіпаж установки "Бук", який належав 53-ій бригаді ППО російських збройних сил, перетнув кордон України та збив цивільний літак;
- яким чином російська сторона розслідувала ці злочини;
- чи є якісь кримінальні процеси, учасниками яких є військовослужбовці, керівництво цієї бригади;
- "що робити з міністром оборони Російської Федерації Шойгу, який давав прямі вказівки на направлення російських військових підрозділів і постачання зброї на Донбас, проводив операцію з тимчасової окупації Криму";
- "що з розслідуванням щодо панів Зюганова і Жириновського, які у відкритих ефірах закликали до постачання зброї або комбатантів на територію конфліктів, на територію Одеської та Донецької областей".
"Що ми матимемо у фіналі? Мова йде не просто про будь-які фінансові компенсації. Ми говоримо про те, що російська сторона повинна бути визнана державою-спонсором тероризму. А з терористами, як неодноразово заявляв сам Путін, розмов не ведеться. З ними не ведеться ніякий бізнес", - акцентував Єнін.
Якщо суд визнає Росію країною, яка спонсорує тероризм, то наслідки для неї можна спрогнозувати з санкцій, які на сьогодні діють відносно Ірану й низки інших держав.
"Вони просто не можуть отримати іноземних інвестицій, доступу до іноземних технологій, торгівля з ними обмежується. Все це буде дуже серйозно збільшувати ціну для російської держави за чинну агресію", — резюмував Єнін.