Росія має секретний список чиновників ЄС, яким заборонений в'їзд, - євродепутат Верхофстадт
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Бельгійський депутат Європарламенту Гі Верхофстадт заявив, що він і десятки інших європейських чиновників перебувають у списку заборонених для в'їзду в Росію "протягом багатьох років".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Повідомляється, що перелік чиновників ЄС тримається в секреті.
Видання зазначає, що станом на понеділок у керівництві Євросоюзу ще не вжили відповідних заходів у відповідь на заборону Росії на в'їзд вісьмом чиновникам структур Євросоюзу і окремих країн ЄС.