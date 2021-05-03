Новини

Росія має секретний список чиновників ЄС, яким заборонений в'їзд, - євродепутат Верхофстадт

1 79825
Росія має секретний список чиновників ЄС, яким заборонений в'їзд, - євродепутат Верхофстадт
Бельгійський депутат Європарламенту Гі Верхофстадт заявив, що він і десятки інших європейських чиновників перебувають у списку заборонених для в'їзду в Росію "протягом багатьох років".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Повідомляється, що перелік чиновників ЄС тримається в секреті.

Читайте також: Болгарія оголосила чергового російського дипломата персоною нон грата, - МЗС країни

Видання зазначає, що станом на понеділок у керівництві Євросоюзу ще не вжили відповідних заходів у відповідь на заборону Росії на в'їзд вісьмом чиновникам структур Євросоюзу і окремих країн ЄС.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Вже не поїдуть подивитись на расєйські іпєня!
  • Ned Stark
    Ну да, не зможуть поїхати на вікенд в Чєрєповєц))
  • Zelya Vsyo
    Бедные чиновники ЕС. Они теперь никогда не узнают, что это такое:
    Росія має секретний список чиновників ЄС, яким заборонений в'їзд, - євродепутат Верхофстадт - Цензор.НЕТ 5240
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини