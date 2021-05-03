Від початку року поліція передала до суду 6 справ, пов'язаних з перешкоджанням журналістській діяльності, - Шевченко

Від початку поточного року Нацполіція передала до суду 6 справ, пов'язаних з перешкоджанням журналістській діяльності.

Про це директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко заявив під час онлайн-дискусії Інституту масової інформації "Свобода преси. Український контекст", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Зазначається, що захід відбувся напередодні Всесвітнього дня свободи ЗМІ, який відзначають сьогодні, 3 травня.

"Учасники обговорили основні виклики, які стоять перед українською медіаспільнотою, у тому числі розслідування порушень прав журналістів. Протягом І кварталу 2021 року органами досудового розслідування Національної поліції України розпочато досудове розслідування за 48 кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів, з яких за ст. 171 КК України - 37, за ст. 345-1 КК України – 11", - йдеться з повідомлення.

"Нагадаю, що стаття 171 ККУ віднесена до категорії кримінальних проступків, тобто нетяжких злочинів, відповідно передбачено полегшений механізм їхнього розслідування. Як тільки конфлікт закінчується тяжчими наслідками, псуванням майна журналістів, погрозами, завданням шкоди здоров’ю, кримінальне правопорушення перекваліфіковують на більш тяжке", - пояснив Артем Шевченко.

Найбільше проваджень відкрили за ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності) – 37 проваджень, ще 11 – за ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) ККУ.

Зокрема, у Харківській області за фактом перешкоджання розпочали сім проваджень, у Запорізькій і Києві – по п’ять, у Закарпатській та Одеській – по чотири, у Донецькій, Львівській та Херсонській – по три, у Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській – по два, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Черкаській областях та ГУ Нацполіції в АР Крим – по одному.

За словами Шевченка, до суду в першому кварталі передано шість справ (три справи за цей рік, три за минулий рік), з них за ст. 171 ККУ – п’ять (три в Києві та дві в Одеській області), одна – за ст. 345-1 (в Житомирській області). Водночас поліція закрила 12 кримінальних проваджень із 48.

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Він також повідомив, що 27 квітня прокуратура повідомила про передачу до суду справу щодо підпалу автомобіля, який використовувався знімальною групою "Радіо Свобода".

"Національна поліція України, яка координується Міністерством внутрішніх справ України, проводить досудові розслідування цієї категорії злочинів і постійно працює над тим, щоб робити це якісніше і швидше", - зазначив Шевченко.

Директор Департаменту комунікації МВС також розповів про хід справи про вбивство журналіста Комарова, яке сталося у травні 2019 року у місті Черкаси. Тоді невідомий чоловік наніс декілька ударів в голову потерпілому, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.

"На жаль, досі не розкрите вбивство журналіста Комарова, яке трапилось у Черкасах у 2019 році. Після двох місяців перебування в лікарні, 20 червня 2019 року потерпілий помер. Наразі слідство розглядає три основні версії нападу і побиття: головна - помста через професійну журналістську діяльність, а також раптово виниклі неприязні відносини та злочин невстановленою особою, з метою заволодіння майном", - зазначив Шевченко.

Директор Департаменту комунікації розповів про хід слідчих дій у цій справі. Призначено 25 судових експертиз, допитано в якості свідків 1693 особи, проведено 7 оглядів місця події та 5 санкціонованих обшуків, відпрацьовано близько 100 камер відеоспостереження, на 17 камерах зафіксовано ймовірного злочинця. Досудове розслідування триває.