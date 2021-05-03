Штормове попередження в Києві та області: пориви вітру до 15-20 м/с, рекомендується закрити вікна й уникати нестійких конструкцій
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Сьогодні, 3 травня, в Києві та Київській області оголошено штормове попередження у зв'язку із сильними поривами вітру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
Вдень у Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
"Для уникнення травмувань, у таку погоду варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного пориву вітру", - йдеться в повідомленні.
Зі свого боку пресслужба КМДА із посиланням на Український гідрометцентр повідомляє, що в столиці також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у зв'язку з чим оголошено 1 рівень небезпеки (жовтий).
У київській мерії дали поради жителям столиці у зв'язку зі штормовим попередженням:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.