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Штормове попередження в Києві та області: пориви вітру до 15-20 м/с, рекомендується закрити вікна й уникати нестійких конструкцій

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Сьогодні, 3 травня, в Києві та Київській області оголошено штормове попередження у зв'язку із сильними поривами вітру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Вдень у Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

"Для уникнення травмувань, у таку погоду варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного пориву вітру", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку пресслужба КМДА із посиланням на Український гідрометцентр повідомляє, що в столиці також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у зв'язку з чим оголошено 1 рівень небезпеки (жовтий).

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У київській мерії дали поради жителям столиці у зв'язку зі штормовим попередженням:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Автор: Наталя Джума

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