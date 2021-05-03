За добу від COVID-19 у Києві померли 23 людини, одужали - 66, виявили 95 нових випадків, - Кличко
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"95 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 23 людини. Усього за період пандемії в місті 4666 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 196 441", - повідомив Кличко.
Захворіли 59 жінок віком від 20 до 83 років і 33 чоловіки віком від 21 до 85 років. А також одна дівчинка 14 років та два хлопчики 14 та 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 23 хворих на коронавірус, а також 94 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Загалом коронавірус від початку пандемії подолали 124 501 житель столиці. Одужали минулої доби 66 людей.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі - 27, у Солом’янському - 23 та в Деснянському районі - 15", - зазначив Віталій Кличко.