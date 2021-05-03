За добу від COVID-19 у Києві померли 23 людини, одужали - 66, виявили 95 нових випадків, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 95 хворих на коронавірус, померли 23 людини, одужали 66 осіб.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"95 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 23 людини. Усього за період пандемії в місті 4666 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 196 441", - повідомив Кличко.

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Захворіли 59 жінок віком від 20 до 83 років і 33 чоловіки віком від 21 до 85 років. А також одна дівчинка 14 років та два хлопчики 14 та 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 хворих на коронавірус, а також 94 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Загалом коронавірус від початку пандемії подолали 124 501 житель столиці. Одужали минулої доби 66 людей.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі - 27, у Солом’янському - 23 та в Деснянському районі - 15", - зазначив Віталій Кличко.