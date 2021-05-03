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Восени в Україні з'явиться новий штам коронавірусу. Проти нього колективний імунітет не діятиме, - лікарка Богомолець

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Восени в Україні з'явиться новий штам коронавірусу. Проти нього колективний імунітет не діятиме, - лікарка Богомолець
Уже восени поточного року на Україну чекає новий штам коронавірусу - COVID-21.

Такий прогноз озвучила заслужена лікарка України Ольга Богомолець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel.

За її словами, колективний імунітет до COVID-19 не діятиме проти нового штаму.

"Восени ми будемо бачити COVID-21. Будуть нові штами коронавірусу, вони будуть більш агресивними, більш розумними, викликатимуть більше ускладнень", - сказала лікарка.

За її словами, подолання епідемії можливе за умови, якщо працюватиме певна система. "Має бути система – вакцинація, комплекс санітарно-епідемічних заходів, центральна влада з чіткими рекомендаціями і наша відповідальність".

Водночас Богомолець спрогнозувала, що у світі з'являтимуться більш "розумні" вакцини проти коронавірусу, вакцини нової генерації.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Эта "врач" и швец, и жнец, и на дуде игрец. Бывший народный депутат. И ещё она поёт. Хреново. Только неизвестно кто она такая, чтобы её мнение имело какое-либо значение вообще!
  • cimbitep
    чистая "желтуха". врач богомолец, светило мирового масштаба, что-то вякнула, "цензор" написал, агентство ОБС (одна бабка сказала) разнесло, переврав при этом. в итоге и кацапы с их дезой не нужны.
  • olele
    https://twitter.com/IgorLukianchuk

    https://twitter.com/IgorLukianchuk Egyptian orchestra 25% https://twitter.com/IgorLukianchuk @IgorLukianchuk https://twitter.com/IgorLukianchuk/status/981823652508393473 5 апр. 2018 г.

    Ольга Богомолець підробляла пісеньками.
    А потім колесо фортуни подарувало їй багатенького буратіно.
    І Богомолець стала видатним меценатом і лікарем усіх часів та народів
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