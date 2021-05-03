Восени в Україні з'явиться новий штам коронавірусу. Проти нього колективний імунітет не діятиме, - лікарка Богомолець

Уже восени поточного року на Україну чекає новий штам коронавірусу - COVID-21.

Такий прогноз озвучила заслужена лікарка України Ольга Богомолець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel.

За її словами, колективний імунітет до COVID-19 не діятиме проти нового штаму.

"Восени ми будемо бачити COVID-21. Будуть нові штами коронавірусу, вони будуть більш агресивними, більш розумними, викликатимуть більше ускладнень", - сказала лікарка.

За її словами, подолання епідемії можливе за умови, якщо працюватиме певна система. "Має бути система – вакцинація, комплекс санітарно-епідемічних заходів, центральна влада з чіткими рекомендаціями і наша відповідальність".

Водночас Богомолець спрогнозувала, що у світі з'являтимуться більш "розумні" вакцини проти коронавірусу, вакцини нової генерації.

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