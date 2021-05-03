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Зеленський перед візитом до Польщі висловив повагу її традиціям законотворчості: Демократичні цінності - ознака історії країни

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Зеленський перед візитом до Польщі висловив повагу її традиціям законотворчості: Демократичні цінності - ознака історії країни
Президент України Володимир Зеленський перед офіційним візитом до Польщі висловив повагу польським традиціям.

"Демократичні цінності – ознака історії Польщі. Анджей Дуда, шаную польську традицію законотворчості та впровадження реформ. Конституція 3 травня була проявом прагнення до справедливості, яке об'єднує наші країни та всю європейську спільноту", - написав Зеленський у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві.

Також читайте: Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • David Keller
    Тебе ніхто не сприймає як президента,тільки дегенерати.
  • Sophia-Maria Duglass
    А на який мові Зе це написав ?
  • саша паламарчук
    На малороській
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