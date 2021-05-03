Епідзонування України: в "червоній" зоні залишаються сім областей, у 13 - перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило карту карантину в Україні. Згідно з актуальними даними, у "червоній зоні" залишається сім областей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з оновленими даними, у "жовтій зоні" перебувають Київ, Київська, Вінницька, Закарпатська, Херсонська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області. У цій зоні діють найбільш м'які карантинні обмеження - маски в громадських місцях, робота ресторанів із 7:00 до 24:00, соціальна дистанція в магазинах.

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У "помаранчевої зоні" залишаються Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У "червоній зоні" Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Норма госпіталізацій пацієнтів із COVID в Україні становить 60 на 100 тисяч населення. Цей показник перевищено у восьми областях. Найвищий показник завантаженості ліжок у лікарнях у Сумській області - 67,4.

При цьому, у 13 областях перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. Найгірший показник у Донецькій області - 157,4%.