РФ продемонструвала спільну роботу модернізованої гаубиці "Мста-С" із безпілотником "Орлан-10Е"

Російська корпорація "Ростех" продемонструвала іноземцям спільну роботу самохідної гаубиці "Мста-С", модернізованої під натівський калібр 155 мм, і розвідувального безпілотника "Орлан-10Е" .

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrmilitary.com.

Повідомляється, що під час показу створена "Уралтрансмашем" артилерійська установка виконала стрільбу на максимальну дальність 40 кілометрів і продемонструвала взаємодію з БпЛА "Орлан-10Е". Дрон передавав координати цілі машині управління, що розраховувала установки для стрільби і відправляла їх екіпажу самохідної гаубиці.

"Інозамовниками продемонстровані бойові можливості модернізованої 155-мм самохідної гаубиці 2С19М1-155 в складі артилерійського комплексу. Установка здійснила стрільбу на максимальну дистанцію 40 км з відновленням наведення в автоматичному режимі. Крім того, "Мста-С" показала відмінний результат взаємодії з машиною управління і безпілотником "Орлан-10Е", – повідомили в комплексі озброєнь "Ростех".

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Також наголошується, що демонстрація відбулася на полігоні "Старатель" у Нижньому Тагілі.