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Не можна дозволити, щоб Україна знову повернулася в минуле, - президент Литви Науседа

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Не можна дозволити, щоб Україна знову повернулася в минуле, - президент Литви Науседа
Вільнюс ніколи не визнає окупацію Росією частини території України і діятиме в напрямку деокупації цих територій.

Про це під час святкового виступу в Сеймі Польщі з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Речі Посполитої заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мобілізація збройних сил Росії на кордоні з Україною і воєнні дії на сході України, які здійснюються нелегальними групами, які підтримує Москва, свідчать про тиск і розпалювання військової напруги як рушія політичного впливу. Хочу підкреслити, що Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і діятиме у напрямку завершення фактичної окупації східної частини України",- заявив Науседа під оплески депутатів польського та литовського Сеймів.

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Він додав, що не можна дозволити, аби "Україна знову повернулася в минуле".

Як повідомлялось, у понеділок у Варшаві відбудеться президентський саміт глав держав України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії в рамках святкування 230-річчя ухвалення конституції Речі Посолитої. Крім того, відбудуться двосторонні переговори між Президентами України і Польщі.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Igor V #453603
    Давайте говорить правду, если бы не "агрессивное меньшинство", то вовка-дурачек уже давно бы сделал Украину федеральным округом парашии. наркоДегенерат до сих пор живет в совковой реальности, где кацапы - братский народ, а ВСУ и порохоботы - это враги его высокомаржинального бизнеса.
  • Дмитро Черних #470343
    Гібридна війна за Україну триває !! Йде війна за вектор розвитку України!!! Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!))
  • Гоша Фантомас #478094
    с такими упоротыми рехворматорами-крадунами дай Украине Бог хотя бы выжить....
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