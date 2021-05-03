Хворих на коронавірус в Україні щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою, - опитування КМІС

Згідно з даними всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), нині в країні не хворіли на COVID-19 65% опитаних громадян. 29% опитаних заявили, що вже перенесли коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднені КМІС результати опитування.

На питання "Чи Ви вже перехворіли або зараз хворієте на COVID 19? / Чому Ви вважаєте, що це саме COVID 19 – робили тести чи тільки за симптомами?", 65% опитаних відповіли, що не хворіли, 29% – що хворіли. З тих, хто хворів, 17% робили тест, 12% – відчували симптоми.

На запитання "Чи готові Ви особисто зробити щеплення у найближчі декілька місяців?", 43% відповіли, що готові, 53% - що не готові. Порівняно з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10 процентних пунктів (з 33% до 43%), а не готових – зменшилася на 9 процентних пунктів (з 62% до 52%), зазначають у КМІС.

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На запитання "Чому Ви не готові вакцинуватися?"більшість відповіли, що вакцини ще недостатньо перевірені (40%); друга за популярністю відповідь – недовіра вакцинам, що зараз є в Україні (33%). "Наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від ковіду" – так вважають 20% опитаних; 17% не довіряють будь-якій вакцинації.

"За даними опитування, перехворіли 29,1%, з них 16,9% визначили це за тестами, а 12% всього за симптомами. Якщо взяти до уваги тільки тих, хто робив тести, врахувати погрішність і взяти нижню межу, то серед дорослого населення (18 років і старше) перехворіли 4,4 млн осіб. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою. Якщо взяти до уваги, що в 2 млн офіційної статистики входять і люди віком до 18 років, а також, що частина тих, хто вважає, що в них був ковід, але не робили тести, теж могли бути правими, то хворих у нас може бути і втричі більше, ніж за офіційною статистикою", - заявив гендиректор КМІС Володимир Паніотто.

Це, на його думку, "не може бути пов'язано з нещирістю респондентів, вони не мають мотивації говорити про те, що тести підтвердили, що вони хворіли, якщо такого не було". "Я не знаю протоколів збору інформації про випадки ковіду, але, можливо, приватні клініки і комерційні центри тестування не завжди повідомляють про випадки ковіду і ці дані не потрапляють до централізованої системи", - сказав соціолог