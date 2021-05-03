У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція

Поліція встановлює обставини травмування 14-річного підлітка в Харкові.

"Поліцейські встановили, що 14-річний юнак перебував за місцем мешкання без батьків і в нього в руці вибухнув портативний зарядний пристрій... Хлопця з травматичною ампутацією 1-2 пальця лівої кисті доставили до медичного закладу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку Харківського районного управління поліції №1. Проводиться перевірка.

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