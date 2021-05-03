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У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція

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У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція
Поліція встановлює обставини травмування 14-річного підлітка в Харкові.

"Поліцейські встановили, що 14-річний юнак перебував за місцем мешкання без батьків і в нього в руці вибухнув портативний зарядний пристрій... Хлопця з травматичною ампутацією 1-2 пальця лівої кисті доставили до медичного закладу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку Харківського районного управління поліції №1. Проводиться перевірка.

Також читайте: Дитині відірвало два пальці під час вибуху петарди на Харківщині

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Китайське фуфло.
  • Alex Firman
    У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція - Цензор.НЕТ 8625
  • Helg1961
    А в харьковских новостях сообщение, что ему оторвало пальцы петардой. "К сожалению, для опасных игрушек нет выходных и праздников. В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь. О данных случаях обязательно информируем полицию", - говорится в сообщении Харьковской областной детской клинической больницы №1
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