Сума претензій українських підприємств до Росії через окупацію перевищує $4,5 млрд, - Єнін

Позови українських підприємств, які втратили власність і прибутки від агресії Росії на Донбасі та окупації Криму, подано в понад 12 комерційних арбітражів. Загальна сума претензій становить понад 4,5 млрд дол.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"Наші позовні претензії обчислюються понад 4,5 млрд дол. І ми активно заохочуємо наші підприємства, які втратили свою власність, втратили прибуток, щоб звертатися в арбітражі й відсуджувати, відсуджувати й ще раз відсуджувати у російської сторони все, що вони втратили", - сказав Єнін.

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Він повідомив, що процеси тільки почалися, але вже є перші позитивні результати.

"Якщо говорити про комерційні арбітражі, у нас їх понад 12. А по трьох з них, як мінімум, є вже перші позитивні рішення. Це сукупно десь приблизно 250 млн дол.", — повідомив заступник міністра.

Єнін зазначив, що головні позови ще попереду, "той же "Нафтогаз" успішно пройшов юрисдикційну фазу".

Звичайно, Росія намагається оскаржити рішення комерційних арбітражів.

"Але це не зупиняє рішення, які вступили в законну силу. Тому нараховується пеня, а все це лягає на плечі простого російського платника податків, який в якийсь момент скаже "а куди йдуть наші гроші?"... І скільки б російська сторона не відтягувала наступ наслідків, це все більш і більш здорожує ціну", — вважає заступник міністра.

Єнін акцентував, що рано чи пізно рішення за цими та іншими міжнародними позовами обтяжать ситуацію для Російської Федерації, "яка опиниться в абсолютній ізоляції".

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"Яка змушена буде оплачувати багатомільярдні рахунки за програними позовами. Все це рано чи пізно призведе до того, що ми відновимо мир на нашій землі. Ми доведемо людям, що справедливість є, і ми будемо пишатися тим, що змогли зробити це", - резюмував він.