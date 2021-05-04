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Небажання частини українців вакцинуватися від COVID-19 має стати предметом широкого обговорення, - Данілов

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Небажання частини українців вакцинуватися від COVID-19 має стати предметом широкого обговорення, - Данілов
Небажання значної частини українського суспільства вакцинуватися від коронавірусної інфекції COVID-19 варто зробити предметом широкого обговорення.

Таку думку у своїй колонці на "УП" висловив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"За даними різних соціологічних досліджень, від 45 до 55% українців не планують проходити вакцинацію. У нас ситуація, коли одна частина суспільства свідомо готова наразити на ризик зараження іншу частину, і ця проблема також повинна стати предметом широкого обговорення", - написав Данілов.

За його словами, головним уроком з історії пандемії є "урок відповідальності за свою діяльність і бездіяльність". "Захисна маска, соціальна дистанція, своєчасне тестування - територія нашої відповідальності ... Як ніколи гостро усвідомлюється наша взаємопов'язаність і взаємозалежність, важливість соціальних зв'язків, які нас об'єднують, - те, що робить нас людьми і громадянами", - підкреслив секретар РНБО.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Как удобно: в провале вакцинации, обвинить собственных граждан!
    То что есть нехватка вакцины, а вакцинацию организовали рукожопы, это не имеет значения!
    Главный вывод - виноваты люди.
  • mrSmith
    В стране живет 43 000 000 человек

    Вакцинировали 731 000 человек
    Даже если 55% против, то 19 350 000 за!
    Работы непочатый край.
    Но провалив все что можно, остается толь обвинять граждан.
  • Зэлэный_Змий
    * Провтыкать купить вакцину.
    * обвинить народ в нежелании вакцинироваться
    ...
    * PROFIT
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