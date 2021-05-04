Коболєв про тиск на "Газпром": "Хочу побачити, як Вітренко виконає ці амбітні плани"

Подання позову проти "Газпрому" з великою ймовірністю призведе до порушення мирової угоди, яку уклали в грудні 2019 року з "Газпромом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Журналіст зазначив, що Вітренко вважає, що "Нафтогаз" повинен зайняти більш жорстку позицію, домагатися, в тому числі через європейські регулятори, змусити "Газпром" перенести точку передачі газу на україно-російський кордон і допустити до російської труби середньоазійський газ або газ інших російських газодобувних компаній.

Коболєв, коментуючи це, заявив: " Я з великою цікавістю хочу побачити, як пан Вітренко виконає ці амбітні плани, про які він говорив нам. Тому що згідно з юридичним аналізом, який пан Вітренко отримав, коли він ще працював в "Нафтогазі", від наших норвезьких юристів, за допомогою яких ми виграли Стокгольмський арбітраж (тобто їх точно не можна підозрювати в некомпетентності), подача такого позову проти "Газпрому" з великою ймовірністю призведе до порушення мирової угоди, яку ми уклали в грудні 2019 року з "Газпромом".

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Ексглава "Нафтогазу" нагадав, що на підставі цієї угоди Україна отримала $ 2,9 млрд, які виграла у "Газпрому".

"І пан Вітренко, як підписант цієї угоди з боку "Нафтогазу", якому ми дали довіреність і можливість довести цю справу до кінця, чудово про це знає. Тому, якщо він залишиться в кріслі голови "Нафтогазу", мені було б дуже цікаво подивитися, чи зможе він хоча б подати цей позов і які будуть наслідки, і чи не призведуть ці наслідки до розриву транзитного контракту, за яким росіяни нам наразі сплачують Ship-or-pay (фіксовану оплату незалежно від фактичних обсягів транзиту, — ред.). Більш того, навіть якщо він його подасть, то мені дуже цікаво побачити, коли азійський газ з'явиться в Україні", - зазначив Коболєв.

Він вважає, що подання такого позову з великою ймовірністю може призвести до порушення мирової угоди 2019 року.

"А частиною всього пакету домовленостей, зокрема, була і нова угода на транзит. Ось чому ми ризикуємо", - підсумував Коболєв.

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Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.