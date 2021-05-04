МЗС Франції викликало російського посла Мєшкова через санкції проти чиновників Євросоюзу

У МЗС Франції викликали посла РФ Олексія Мєшкова, щоб висловити невдоволення санкціями Москви проти європейських чиновників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив представник МЗС Франції на брифінгу.

У МЗС нагадали, що Франція рішуче засуджує заходи, оголошені в п'ятницю 30 квітня російською владою проти кількох європейських чиновників, включаючи президента Європарламенту, віцепрезидентку Єврокомісії та французького депутата.

"Ми повторно висловлюємо їм нашу солідарність та підтримку. Ці заходи навряд чи зможуть деескалювати поточну напруженість, і тому ми очікуємо, що Росія буде поводитися відповідально", - сказав представник МЗС.

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За його словами, це повідомлення було передане в понеділок, 3 травня, послу Російської Федерації Олексію Мєшкову під час його виклику до міністерства у справах Європи та закордонних справ.

"З цієї нагоди ми також висловили своє занепокоєння після нещодавнього затвердження указу щодо набору на службу місцевих працівників дипломатичних представництв та закликали Росію не імплементувати його", - сказав представник МЗС Франції.

Нагадаємо, раніше Росія ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассоли.