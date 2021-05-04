Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв

Зустріч Зеленського з Путіним тет-а-тет абсолютно небажана. Вона ні до чого не приведе, крім як до приниження нашого президента.

Про це лідер кримськотатарського народу, нардеп від "Європейської Солідарності" Мустафа Джемілєв заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

За словами Джемілєва, в 2019 році він запитав Зеленського - чи може він зустрічатися з Путіним в Криму. Він відповів, що про це не може бути й мови, оскільки це окупована територія. "Я не думаю, що відтоді він змінив свою точку зору", - зазначив лідер кримськотатарського народу.

"Я взагалі категорично проти будь-яких двосторонніх зустрічей з Путіним. Це абсурд якийсь. Зустріч тет-а-тет абсолютно небажана. Вона ні до чого не приведе. Вона призведе до приниження нашого президента. Швидше за все, його рейтинг після такої зустрічі просто лопне. Це маніакальне прагнення подивитися в очі Путіну ... Та що там дивитися? Там порожнеча ", - сказав Джемілєв.

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За його словами, така зустріч може завдати шкоди іміджу України.

"Наші західні партнери починають криво посміхатися з цього приводу. Про що говорити з Путіним? Територія окупована, наших громадян вбивають. Можлива тільки зустріч в рамках "нормандської четвірки". Бажано за участю Сполучених Штатів", - резюмував Джемілєв.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.

Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.