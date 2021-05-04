Зустріч з Путіним принесе Зеленському тільки приниження, - Джемілєв
Про це лідер кримськотатарського народу, нардеп від "Європейської Солідарності" Мустафа Джемілєв заявив в інтерв'ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.
За словами Джемілєва, в 2019 році він запитав Зеленського - чи може він зустрічатися з Путіним в Криму. Він відповів, що про це не може бути й мови, оскільки це окупована територія. "Я не думаю, що відтоді він змінив свою точку зору", - зазначив лідер кримськотатарського народу.
"Я взагалі категорично проти будь-яких двосторонніх зустрічей з Путіним. Це абсурд якийсь. Зустріч тет-а-тет абсолютно небажана. Вона ні до чого не приведе. Вона призведе до приниження нашого президента. Швидше за все, його рейтинг після такої зустрічі просто лопне. Це маніакальне прагнення подивитися в очі Путіну ... Та що там дивитися? Там порожнеча ", - сказав Джемілєв.
За його словами, така зустріч може завдати шкоди іміджу України.
"Наші західні партнери починають криво посміхатися з цього приводу. Про що говорити з Путіним? Територія окупована, наших громадян вбивають. Можлива тільки зустріч в рамках "нормандської четвірки". Бажано за участю Сполучених Штатів", - резюмував Джемілєв.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.
Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.
Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.
Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.