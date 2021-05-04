У 2020 році в ОП з'явилося кілька людей, з якими працювати мені не дозволяли принципи, - ексрадник Зеленського Новіков про звільнення

Ексрадник президента Зеленського Ігор Новіков заявив, що у нього було сильне нерозуміння кадрової політики в Офісі Президента, що і стало причиною, через яку він написав заяву про звільнення.

Про це Новіков розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Ексрадник Зеленського зазначив, що сам написав заяву про звільнення, про це його ніхто не просив.

"По-перше, трошки в цьому поварившись, я вже розумів, що немає ніякої додаткової користі від кабінету на Банковій і посвідчення радника Президента. В місії "зробити свою країну трохи краще" бути при владі не обов'язково. По-друге, якщо не згоден - йди, а у мене було сильне нерозуміння кадрової політики. На Банковій з'явився цілий ряд людей, з якими працювати під одним дахом мені не дозволяли моральні принципи. Тому я пішов цілком органічно, довівши до пуття все, що мені доручили", - розповів Новіков.

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"В принципі, загрози для України бути втягнутими у вибори в США з середини серпня вже не було. Тому до грудня я швидше вже просто підстраховував, не в статусі радника, а просто на особистих взаєминах. Я вважаю, що повністю виконав завдання, яке переді мною поставив Президент. Завдання було не дати нас втягнути за всяку ціну. Я думаю, що це вийшло", - додав він.

За словами Новікова, зараз за рахунок обмеженого доступу до президента у "деяких людей є надмірні повноваження".

Повний текст інтерв'ю з ексрадником президента Зеленського Ігорем Новіковим читайте тут.

Нагадаємо, позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням 5 серпня 2020 року.