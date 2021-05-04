Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2"
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Держсекретар США Ентоні Блінкен на переговорах з главою МЗС ФРН Гайко Маасом заявив, що Вашингтон рішуче виступає проти проєкту газопроводу "Північний потік-2".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Держдепу.
"Держсекретар торкнувся теми серйозного опору адміністрації США (будівництва, – ред.) газопроводу "Північний потік-2", - наголошується в документі.
Також на переговорах "на полях" зустрічі глав МЗС країн G7 в Лондоні Блінкен і Маас обговорювали підтримку України в світлі російської агресії.
Крім того, Блінкен і Маас говорили про необхідність підтримувати "трансатлантичне співробітництво" на тлі дестабілізуючих дій Росії, Китаю та Ірану.