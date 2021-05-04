Новини

Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2"

5 25447
Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2"
Держсекретар США Ентоні Блінкен на переговорах з главою МЗС ФРН Гайко Маасом заявив, що Вашингтон рішуче виступає проти проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Держдепу.

"Держсекретар торкнувся теми серйозного опору адміністрації США (будівництва, – ред.) газопроводу "Північний потік-2", - наголошується в документі.

Також на переговорах "на полях" зустрічі глав МЗС країн G7 в Лондоні Блінкен і Маас обговорювали підтримку України в світлі російської агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель і Блінкен обговорили відносини з РФ і нарощування нею сил у Криму і на кордоні з Україною

Крім того, Блінкен і Маас говорили про необхідність підтримувати "трансатлантичне співробітництво" на тлі дестабілізуючих дій Росії, Китаю та Ірану.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • mrSmith
    Немцы были куда сговорчивее, когда у них столица в Бонне была...
    Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 5442
  • WiM
    Что ты гонишь?
    Этот проект экономически невыгоден Германии - этот проект - чисто коррупция немецких продажных вонючих политиков, который подрывает безопасность Европы в целом.
    И будут вздрючена немчура так же, как и была вздрючена когда Гитлер с Моксвой закрутили 2-ю мировую. История повторяется.

    А ты не гони туфту.
  • Перехватчик
    Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 907
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини