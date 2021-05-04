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Роки два тому "мутні особи" не могли "вирішувати питання". Зараз відчуття, ніби ми живемо в глобальному "договорняку", - ексрадник Зеленського Новіков

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Роки два тому "мутні особи" не могли "вирішувати питання". Зараз відчуття, ніби ми живемо в глобальному "договорняку", - ексрадник Зеленського Новіков
Американські партнери вкрай негативно сприймають цілеспрямовану кампанію проти антикорупційних органів в Україні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексрадник Зеленського з питань США Ігор Новіков.

Крім того, зазначив Новиков, у США негативно оцінюють також зростання корупції в Україні.

"Ще півтора-два роки тому, всякі мутні особи не знали, куди їм заносити, не могли вирішувати питання. Зараз складається враження, що ми живемо в глобальному договорняку. Таке можуть сприймати позитивно тільки ті, хто в гібридних війнах використовують корупцію, відкат реформ і хаос як зброю", - підкреслив ексрадник президента.

За словами Новікова, президенту варто відновити баланс думок: "Йому потрібно слухати різні точки зору, а не одну, яка йде в різних упаковках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році в ОП з'явилося кілька людей, з якими працювати мені не дозволяли принципи, - ексрадник Зеленського Новіков про звільнення

Повний текст інтерв'ю з ексрадником президента Зеленського Ігорем Новіковим читайте тут.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Около двух лет назад "мутные личности" не могли "решать вопросы". Сейчас ощущение, будто мы живем в глобальном "договорняке", - экс-советник Зеленского Новиков - Цензор.НЕТ 1985
  • Олександр Дніпро
    Я достойно принял победу Зеленского

    -Я смотрю как все летит по п#$@е и саркастически улыбаюсь, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
    -Я уже вижу, как те, кому хотелось новых лиц в политике - пялятся на старые "регионаловские" рожи, которые обворовывали их еще при Януковиче В.Ф.
    -Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
    -Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
    -Я пожму руку каждому, кто сейчас работает заграницей, но вынужден вернуться в Украину. Здравствуйте, мы скучали.
    -Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту по 28 грн, когда цена на неё станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
    -Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на неё не станет денег в бюджете Украины.

    -НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так всё повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ... ВАШИ РОДНЫЕ, СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ ВИДЕЛИ ИЗ-ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ, Ж@ПЫ МИРА! Потому, что настанет мое время вам сказать!
    Я ЗНАЛ!!!
    Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
    МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ:
    ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ, КИНОМАНЫ Х@РОВЫ!!!!
    МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ

    -Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен, про безработицу.
    -Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шо капец.
    -Про реальное возобновление активных военных действий,
    -Про потерю международной поддержки.
    -Про отмену санкций россии.
    -Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали нам в комментах

    Sergey Dzhobolda
  • Чайка Київ
    Порохобот якийсь. Около двух лет назад "мутные личности" не могли "решать вопросы". Сейчас ощущение, будто мы живем в глобальном "договорняке", - экс-советник Зеленского Новиков - Цензор.НЕТ 6367
    "Еще полтора-два года назад, всякие мутные личности не знали, куда им заносить, не могли решать вопросы. Сейчас создается впечатление, что мы живем в глобальном договорняке. Такое могут воспринимать позитивно только те, кто в гибридных войнах используют коррупцию, откат реформ и хаос в качестве оружия", - подчеркнул экс-советник президента"
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