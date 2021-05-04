США ще не визначилися щодо питання запровадження паспорта вакцинації
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США не визначились з позицією щодо паспорта вакцинації від COVID-19, оскільки їх наявність може посилювати нерівність.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.
"У нас є побоювання з приводу доступності такого паспорта. І наші побоювання щодо справедливості дуже важливі. Але розмова в цьому напрямку триває", - підкреслив він.
За словами міністра, адміністрація президента розглядає всі варіанти щодо запровадження такого паспорта або відмови від нього.
Раніше у Байдена заявили, що працюють з компаніями над розробкою набору стандартів, які б підтверджували вакцинацію особи від коронавірусу.