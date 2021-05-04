Єрмаку, щоб довести, що він патріот України, потрібно піти, - ексрадник Зеленського Новіков
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Президенту Володимиру Зеленському необхідно відновити баланс думок. Слухати різні точки зору, а не тільки одну.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексрадник Зеленського Ігор Новіков.
"Я вважаю, що Андрію Єрмаку для того, щоб довести, що він патріот України, потрібно об'єктивно розуміти важку ситуацію, що склалася, і піти. Президенту має сенс поставити главою Офісу не свого друга, а людину професійну і незаангажовану. Влада мусить повернути прозорість", - зазначив Новіков.
За словами Новікова, раніше вся інформація з різних джерел доходила до президента, а відкритість дискусій була запобіжником від зайвого впливу персоналій.
"Але зараз, на жаль, за рахунок обмеженого доступу до президента у деяких людей є надмірні повноваження. Скажімо так. І це небезпечно", - підкреслив ексрадник Зеленського.