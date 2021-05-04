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"Я думаю, це було б доцільно", - Блінкен про особисту зустріч Байдена і Путіна

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"Я думаю, це було б доцільно", - Блінкен про особисту зустріч Байдена і Путіна
Особиста зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна мала б практичну цінність для більш стабільних відносин двох країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен газеті Financial Times.

"Я думаю, це було б доцільно, якби обидва президенти могли б говорити безпосередньо, лицем в лице", - сказав держсекретар.

Він пояснив, що США бажають не ескалації у відносинах з РФ, а більшої стабільності, проте це залежить від дій російської сторони.

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"Є також галузі, де вести співпрацю - в наших взаємних інтересах. Ми вже бачили один приклад такого, і це було продовження (договору) СНО-III. Є й інші галузі так званої сфери стратегічної стабільності, де, ймовірно, можна домогтися прогресу", - зазначив Блінкен.

Водночас, він нагадав, що Байден ще до обрання президентом США і під час телефонних розмов з Путіним дав ясно зрозуміти, що "якщо Росія буде вести безрозсудні, агресивні дії, то ми (США, – ред.) відповімо".

Блінкен додав, що Москва може бути впевненою в нових контрзаходах Вашингтона, якщо РФ, на думку США, продовжить неконструктивну лінію поведінки.

Топ коментарі

  • tim link
    пороть санкциями для начала "крутышек" болотно- залесских, пока голожопыми не станут...потом на паузу и посмотреть, как на сев корее -2,житие -бытие...если мало, то добавить животворящих... "Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 9263
  • Игокович
    Кнут и пряник. Ничего нового. Но и по-другому никак.
  • Olha Olha
    правильно.а тому Байден повинен дати чіткий сигнал елітам раши,шо путін не сприймаєтся США як стратегічна фігура.тобто США хочуть бачити демократичного президента раши .
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