"Я думаю, це було б доцільно", - Блінкен про особисту зустріч Байдена і Путіна

Особиста зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна мала б практичну цінність для більш стабільних відносин двох країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен газеті Financial Times.

"Я думаю, це було б доцільно, якби обидва президенти могли б говорити безпосередньо, лицем в лице", - сказав держсекретар.

Він пояснив, що США бажають не ескалації у відносинах з РФ, а більшої стабільності, проте це залежить від дій російської сторони.

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"Є також галузі, де вести співпрацю - в наших взаємних інтересах. Ми вже бачили один приклад такого, і це було продовження (договору) СНО-III. Є й інші галузі так званої сфери стратегічної стабільності, де, ймовірно, можна домогтися прогресу", - зазначив Блінкен.

Водночас, він нагадав, що Байден ще до обрання президентом США і під час телефонних розмов з Путіним дав ясно зрозуміти, що "якщо Росія буде вести безрозсудні, агресивні дії, то ми (США, – ред.) відповімо".

Блінкен додав, що Москва може бути впевненою в нових контрзаходах Вашингтона, якщо РФ, на думку США, продовжить неконструктивну лінію поведінки.