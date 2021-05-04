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Байден оголосить про мету вакцинувати 70% дорослого населення США від COVID-19 до 4 липня, - Білий дім

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Байден оголосить про мету вакцинувати 70% дорослого населення США від COVID-19 до 4 липня, - Білий дім
Президент США Джо Байден планує оголосити про мету вакцинувати 70% дорослого населення США від коронавірусу до 4 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

Зазначається, що Байден оголосить про мету, щоб 70% дорослого населення отримали хоча б одну вакцину від COVID-19.

У Білому домі заявили, що вакцинація 160 мільйонів осіб до 4 липня дозволить говорити про вихід з пандемії коронавірусу.

"На наступному етапі кампанії вакцинації адміністрація зробить вакцинацію доступнішою, ніж будь-коли раніше, продовжуючи підвищувати довіру людей до вакцин і забезпечуючи охоплення всіх бажаючих", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Байден оголосить про зусилля щодо вакцинації підлітків у країні якомога швидше, якщо вакцина отримає дозвіл для цієї вікової групи від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) і буде рекомендована для використання Центрами з контролю і профілактики захворювань ( CDC).

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Степанов объявит о цели покупки новой курточки до 24 августа Байден объявит о цели вакцинировать 70% взрослого населения США от COVID-19 до 4 июля, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3386
  • vitalmod
    Зелька вообще молчит... осенью зебилы опять на карантинах хоть насмеются вдоволь, если с голоду не передохнут.
  • Меркава
    Не могу найти хоть один штат, где вакцинация была бы обязательна, везде шото типа такого:

    Айдахо
    Правительственный указ № 2021-04 запрещает организациям и государственным служащим производить или выдавать паспорт вакцины COVID-19 или требовать доказательства получения вакцины COVID-19 для доступа к государственным услугам или учреждениям. Распоряжение подписано 7 апреля 2021 года.
    (Незавершенное законодательство):
    Законопроект № 63 защищает людей от принудительной или принудительной вакцинации и запрещает вакцинацию по всему штату. Согласно закону, никто не может быть вакцинирован без его явного согласия. Законопроект был передан в комитет по путям и средствам 1 февраля 2021 года.

    Может, плохо ищу. Но не думаю, шо 70% наберется.
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