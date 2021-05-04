Байден оголосить про мету вакцинувати 70% дорослого населення США від COVID-19 до 4 липня, - Білий дім
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.
Зазначається, що Байден оголосить про мету, щоб 70% дорослого населення отримали хоча б одну вакцину від COVID-19.
У Білому домі заявили, що вакцинація 160 мільйонів осіб до 4 липня дозволить говорити про вихід з пандемії коронавірусу.
"На наступному етапі кампанії вакцинації адміністрація зробить вакцинацію доступнішою, ніж будь-коли раніше, продовжуючи підвищувати довіру людей до вакцин і забезпечуючи охоплення всіх бажаючих", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Байден оголосить про зусилля щодо вакцинації підлітків у країні якомога швидше, якщо вакцина отримає дозвіл для цієї вікової групи від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) і буде рекомендована для використання Центрами з контролю і профілактики захворювань ( CDC).