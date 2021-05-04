Колективний імунітет від коронавірусу з'явиться до середини 2022 року, - глава компанії BioNTech Шахін

Колективний імунітет від COVID-19 в країнах з високою щільністю населення буде досягнутий до середини 2022 року.

Таку думку висловив 4 травня на саміті генеральних директорів, проведеному The Wall Street Journal, засновник і глава компанії BioNTech (разом з американською компанією Pfizer створила вакцину проти коронавірусу) Угур Шахін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За його словами, до середини 2022 року навіть регіони з високою щільністю населення, як Індія, досягнутий високий рівень вакцинації та колективного імунітету.

Він зазначив, що в найближчі 12 місяців все більша кількість індустріальних країн, що розвиваються, а також країн з низьким рівнем доходу досягне колективного імунітету завдяки нарощуванню потужностей з виробництва вакцин проти коронавірусу.

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Високий рівень імунізації від COVID-19 повинен бути досягнутий у всьому світі, "інакше в безпеці не буде ніхто", додав Шахін.