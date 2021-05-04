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Колективний імунітет від коронавірусу з'явиться до середини 2022 року, - глава компанії BioNTech Шахін

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Колективний імунітет від коронавірусу з'явиться до середини 2022 року, - глава компанії BioNTech Шахін
Колективний імунітет від COVID-19 в країнах з високою щільністю населення буде досягнутий до середини 2022 року.

Таку думку висловив 4 травня на саміті генеральних директорів, проведеному The Wall Street Journal, засновник і глава компанії BioNTech (разом з американською компанією Pfizer створила вакцину проти коронавірусу) Угур Шахін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За його словами, до середини 2022 року навіть регіони з високою щільністю населення, як Індія, досягнутий високий рівень вакцинації та колективного імунітету.

Він зазначив, що в найближчі 12 місяців все більша кількість індустріальних країн, що розвиваються, а також країн з низьким рівнем доходу досягне колективного імунітету завдяки нарощуванню потужностей з виробництва вакцин проти коронавірусу.

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Високий рівень імунізації від COVID-19 повинен бути досягнутий у всьому світі, "інакше в безпеці не буде ніхто", додав Шахін.

Топ коментарі

  • Alena Malash
    О, стандартная схема разработчиков компьютерных антивирусов добралась и до реальной жизни. Уже давно не секрет, что разработчики антивирусного ПО сами и создают значительное количество вирусов, иначе зачем покупать их софт?
    Бизнес, однако. Наверно раньше просто биотехнологии не были так развиты, чтобы плодить всякую заразу в контролируемом виде. А потом каждый год по "новому штамму" будут находить, который прошлая прививка не берёт - и покупай новую вакцину.
    А сколько уже на тестах заработали, далеко не дешёвых?
    Суки
  • Антип61
    Тільки "рецепти дідів" врятують Вас від того, щоб збагачувати фарммафію. Лікуйте всі хвороби подорожником. А в якості контрацептивів замовляйте в Єгипті крокодиляче гівно. Фарммафія буде ридати. А ще десь був "дідівський спосіб лікування цукрового діабету..."
  • Пацюк Олег
    https://www.msn.com/en-us/money/companies/pfizer-forecasts-2426bn-from-annual-sales-of-covid-19-vaccine/ar-BB1glJNF

    Прогнозують, що пфайзер отримає 26 мільярдів доларів прибутку за 2021 рік на продажі вакцин від ковиду.
    А ви "змова, змова". Бізнес.
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