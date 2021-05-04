Байден очікує зустрічі з Путіним у ході червневої поїздки в Європу

Президент США Джо Байден розраховує на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у червні 2021 року. Не виключено, що вона може відбутися під час його весняного турне по Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Байден заявив під час брифінгу в Білому домі.

"Це моя надія та очікування. Ми над цим працюємо", - відповів Байден на питання про те, чи може його зустріч з Путіним відбутися під час поїздки в Європу.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч Байдена і Путіна була б доцільною.

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