Байден очікує зустрічі з Путіним у ході червневої поїздки в Європу
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Президент США Джо Байден розраховує на зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у червні 2021 року. Не виключено, що вона може відбутися під час його весняного турне по Європі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Байден заявив під час брифінгу в Білому домі.
"Це моя надія та очікування. Ми над цим працюємо", - відповів Байден на питання про те, чи може його зустріч з Путіним відбутися під час поїздки в Європу.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч Байдена і Путіна була б доцільною.