В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу

Влада Нью-Джерсі розпочала кампанію "Укол і пиво" ("Shot and a Beer"), в рамках якої кожен житель штату старше 21 років зможе отримати безкоштовне пиво, якщо вакцинується проти коронавірусу протягом травня.

Про це повідомив губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі. За його словами, отримати кухоль хмільного напою можна буде в будь-якій з 11 установ, що беруть участь в кампанії, за наявності довідки про вакцинацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.

"Укол і пиво" - це лише один із заходів у рамках кампанії, оголошеної Мерфі для прискорення вакцинації проти COVID-19. Вона також передбачає роботу мобільних пунктів вакцинації, які будуть прищеплювати людей вдома, і просвітницьку кампанію для розвінчання міфів про вакцини.

Мета кампанії - досягти показника в 4,7 мільйона повністю вакцинованих проти коронавірусу жителів штату до 30 червня. Станом на 4 травня таких 3,3 мільйона, або 37% від усього населення.

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