Держдума РФ пропонує заборонити балотуватися співробітникам і спонсорам ФБК Навального

Депутати Держдуми РФ внесли на розгляд парламенту законопроєкт про заборону балотуватися в Думу причетним до діяльності громадського або релігійного об'єднання, яке заборонили в Росії як екстремістське або терористичне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

Як зазначено в законопроєкті, керівники таких організацій не зможуть обиратися депутатами протягом п'яти років, а співробітники - протягом трьох років після того, як набуло чинності рішення суду про заборону або ліквідацію організації.

Також пропонується поширити заборону на "інших осіб, причетних до діяльності таких організацій". Тим, хто "надавав кошти, майнову, організаційно-методичну, консультативну або іншу допомогу" пропонується заборонити балотуватися в протягом трьох років.

Також в Держдуму внесли законопроєкт, який пропонує наділяти статусом "небажаної" іноземну організацію, яку "викрили" у фінансових зв'язках з іншою "небажаною" організацією. Законопроєкт також забороняє росіянам брати участь в діяльності такої організації за кордоном.

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Третім внесли законопроєкт, що пропонує внести зміни до Кримінального кодексу і ввести покарання за участь в діяльності "небажаної" організації до чотирьох років позбавлення волі. У поточній версії закону участь у такій організації і керівництво нею карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.