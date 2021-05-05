США найближчим часом відправлять іншим країнам 10% вакцин власного виробництва, - Байден
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Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати відправлять приблизно 10% від усіх вакцин власного виробництва іншим країнам для подолання наслідків пандемії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми взяли на себе зобов'язання відправити 60 млн доз вакцини AstraZeneca в інші країни, починаючи з цього місяця до червня. Це означає, що від усієї кількості вакцин, які ми виготовили для Сполучених Штатів за цей час, близько 10% піде решті світу", - зазначив Байден.
Президент США назвав цей крок "важливим гуманітарним зобов'язанням" США - на додаток до участі Америки в програмі COVAX.