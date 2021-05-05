Держсекретар США обговорив з главою МЗС Франції агресію РФ проти України, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан "на полях" саміту G7 в Лондоні обговорили Росію, Україну, а також ситуацію в Чаді, Камеруні і Лівані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держдепартамент США.

"Держсекретар і міністр закордонних справ також підтвердили незмінну підтримку суверенітету України з боку США і Франції, погодилися уважно стежити за агресією Росії проти України", - наголошується в повідомленні.

Блінкен і Ле Дріан також обговорили "необхідність демократичного переходу в Чаді після кончини президента Дебі".

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"Обидва лідери заявили про свою прихильність підтримці мирного врегулювання конфлікту в Камеруні і висловили занепокоєння з приводу відсутності руху щодо реформ, які мають вирішальне значення для стабільності в Лівані", - додали у зовнішньополітичному відомстві США.