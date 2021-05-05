Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями

Колишній президент США Дональд Трамп запустив сайт, спеціально створений для його прямого спілкування з американцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Американські ЗМІ зазначають, що це сталося за день до того, як Facebook ухвалить рішення про долю акаунта Трампа.

Новий ресурс, названий "From the Desk of Donald J. Trump", дозволяє Трампу публікувати як тексти, так і відео. Західні ЗМІ підкреслюють, що ресурс більше схожий на особистий блог, ніж на соцмережу.

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Раніше в оточенні Трампа повідомляли, що він може запустити саме соцмережу, на якій його прихильники зможуть безперешкодно спілкуватися.

Основні американські соцмережі "заморозили" акаунти Трампа, визнавши небезпечними його висловлювання з приводу заворушень у Вашингтоні на початку січня 2021 року.

Трамп же вже кілька років попереджає, що американські соцмережі мають можливість як завгодно маніпулювати інформацією, оскільки фактично їхня діяльність нічим не регулюється.