Росію потрібно змусити виконувати свої міжнародні зобов'язання, - Блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що на Росію потрібно тиснути. У Держдепі також зазначили, що Кремль повинен припинити конфлікт на Донбасі й окупацію Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Блінкен закликав союзників США до консолідованої роботи щодо Росії.

"Нам потрібно працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, притягати Росію до відповідальності за її дії і чинити тиск на Москву, щоб вона дотримувалася своїх міжнародних зобов'язань", - написав глава Держдепу.

Своєю чергою представник Держдепу США Нед Прайс зазначив у Twitter, що Росія має виконувати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Вона також має припинити незаконну окупацію Криму.

У середині квітня 46-й президент США під час телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував йому провести особисту зустріч у третій країні.

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Нагадаємо, раніше радник Байдена Джейк Салліван заявляв, що Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію навколо України.

Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, зустріч Путіна і Байдена планується на це літо, але точної дати поки немає.