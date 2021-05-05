Ворог за добу 11 разів зривав "тишу" на Донбасі. Найманці РФ били зі 120-мм мінометів поблизу Водяного і Красногорівки, - штаб ОС

Минулої доби, 4 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, поблизу Водяного ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Двічі противник відкривав вогонь біля Красногорівки з мінометів 120-го калібру та зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське – ще й з гранатометів різних систем.

Дивіться також: Місія ОБСЄ за два дні виявила понад 2 тис. мін на Донбасі. ФОТОрепортаж

У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

Зазначається, що про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 5 травня, зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, недалеко від населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.