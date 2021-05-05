В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали

2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 5 травня 2021 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 671 особа;

летальних випадків – 161;

одужало – 7 728 осіб;

здійснено тестувань за добу – 29 154 (зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 090 986 осіб;

одужало – 1 697 358 осіб;

летальних випадків – 45 077;

проведено ПЛР-тестувань – 9 518 164.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.







