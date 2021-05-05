В Україні за добу від COVID-19 померла 161 особа, зафіксовані 2 576 нових випадків зараження, 7 728 осіб одужали
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 671 особа;
летальних випадків – 161;
одужало – 7 728 осіб;
здійснено тестувань за добу – 29 154 (зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 090 986 осіб;
одужало – 1 697 358 осіб;
летальних випадків – 45 077;
проведено ПЛР-тестувань – 9 518 164.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.