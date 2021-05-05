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Верховний Суд відкрив провадження через погрози Портнова прокурору Божку

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Верховний Суд відкрив провадження через погрози Портнова прокурору Божку
Верховний Суд України 29 квітня відкрив провадження через погрози одного з керівників Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова на адресу прокурора Олександра Божка.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте, як Портнов погрожував прокурору Божку "ви#бати в тупий собачий рот", а ще писав всілякі фантазії про це в своєму телеграм-каналі. Божко не злякався, а навпаки почав системно добиватися покарання Портнова. І ця боротьба триває", - написав він.

Маселко зазначив, що Портнов адвокат, а такі погрози і публічні збочені фантазії є явним порушенням адвокатської етики.

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Адвокат також повідомив, що Божко подав у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури скаргу, але там відмовилися навіть відкрити дисциплінарне провадження, тому що немає доказів, що всім відомий телеграм Портнова дійсно належить Портнову: "І пофіг, що він сам визнає це".

"Ми оскаржили сліпоту КДКА. Окружний адмінсуд Києва прогнозовано відмовив. Шостий апеляційний підтримав рішення ОАСК і навіть заявив, що його рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Однак ми подали касацію і 29 квітня Верховний Суд все ж відкрив провадження, оскільки ми навели докази істотних порушень, а справа має значний громадський резонанс.

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Цікаво, що Верховний Суд скаже на таку комунікацію від "авторитетного адвоката"? Створить прецедент, коли кожен за прикладом Портнова зможе безкарно фантазувати про роти прокурорів, суддів і т.д.?" - зазначив Маселко.

Також адвокат підкреслив, що сам Портнов, який так багато розповідав про "рот" при розгляді скарги і позову, свій рот ні разу не відкривав і навіть пояснень не дав: "І вже нічого не фантазує, що він зробить з Божком. Тому що тут він не тільки зуби обламав, але і дав можливість прокурору продемонструвати власні цінності, зміцнити позиції і стати прикладом для інших. Зараз він заступник прокурора Тернопільської області і вже не раз проявився в роботі, так і в боротьбі з портновоподібними. Тому всі процеси щодо Портнова тривають і ми впевнені, що він все-таки відповість за свої слова і дії. Злу можна і потрібно давати по зубах".

"Особисто мені він повернув віру в те, що в прокуратурі не все втрачено, якщо є такі прокурори", - резюмував Маселко.

Про всю передісторію і боротьбу Божка тут. https://www.youtube.com/watch?v=BgkZ9EgjK6s

А з повним текстом інтерв'ю першого заступника прокурора Тернопільської області Олександра Божка "Мені абонент з номера, яким користувався Андрій Портнов, писав, що готуйся до в’язниці, що в колонію мене зажене, і так далі..." можна ознайомитись тут.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    портнов должен встретиться с оленем бузиным и чем скорее тем лучьше Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко - Цензор.НЕТ 7278
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ваши слова до Бога...такая уже мразь по нашей земле ходит,что капец.
  • Враг рода человеческого 666
    Глядя на фотку портянки - классический собачий рот. При кондитере ему бы уже давно по гланды присунули за борзоту, а при кловане оно в авторитете
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