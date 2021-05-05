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Глава МЗС Німеччини Маас і держсекретар США Блінкен не виробили спільної позиції в питанні "Північного потоку-2"

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Глава МЗС Німеччини Маас і держсекретар США Блінкен не виробили спільної позиції в питанні "Північного потоку-2"
Держсекретар США Ентоні Блінкен на переговорах з главою МЗС ФРН Гайко Маасом на полях саміту G7 в Лондоні не виробили спільної позиції в питанні проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Про це Маас розповів журналістам за підсумками майже 40-хвилинної бесіди зі своїм американським колегою у вівторок, 4 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми обговорили і "Північний потік-2", ще раз обмінявшись відомими позиціями. Нічого нового", - зазначив німецький міністр.

Блінкен у розмові зазначив "сильну опозицію" США щодо цього проєкту, уточнив представник Держдепу Нед Прайс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2"

Повідомлялося, що в ході вищезазначених переговорів Блінкен заявив главі МЗС Німеччини Маасу про небажання США миритися з проєктом "Північний потік-2".

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Топ коментарі

  • Vpm Vpm
    Агент Кремля баба Ангела впирається. Фінансує озброєння Москви проти Цивілізації. Бабло робить свою справу
  • Amber
    Закрити нахер цей фашистський потік - ось єдине і правильне рішення , але для німців , газпромівські гроші не пахнуть !
  • валерий коренев 41e3634f
    Неблагодарная немчура, забыли кто их вытянул после войны, так же как и кацапы в начале 90-х отъевшихся на куринных ножках Буша, а после этого начали во всех своих грехах обвинять американцев. Меркельша, комсомолка а как известно что все они сотрудничали со Штази, всю свою каденцию в качестве канцлерши помогала кацапам лишь только временами озабочивалась и типа возмущалась. За все время эта немецкая уродка даже не соизволила на официальный визит в Украину и как можно говорить о ее поддержке. Лицемерка, впрочем как и все немецкие власти да и народец паршивый!!!!!!!!!!!!!!!!!
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