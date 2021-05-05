Новини • Агресія Росії проти України

Ми застосовуємо зброю тільки в разі 100% впевненості, що на територію України зайшли ЗС РФ, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

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Ми застосовуємо зброю тільки в разі 100% впевненості, що на територію України зайшли ЗС РФ, - глава Держприкордонслужби Дейнеко
Кожен прикордонник, який виходить на охорону кордону, а особливо на російській ділянці, мусить мати залізну витримку.

Про це глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи порушення кордону російським вертольотом в Сумській області, Дейнеко заявив: "По-перше, гелікоптер залетів на територію України на відстань близько 50 метрів, перебував на нашій території менше одної хвилини. Для того, щоб збити гелікоптер потрібен переносний зенітно-ракетний комплекс. В нас не всі прикордонні наряди мають на озброєнні переносний ЗРК. До того ж, я б хотів подивитися спочатку на тих "диванних воїнів", які закликають збивати такі вертольоти, а потім на їхню реакцію, коли б Росія розпочала повномасштабну відкриту збройну агресію у відповідь на "брутально збитий бандерівцями гелікоптер, що втратив орієнтування і випадково залетів на 50 метрів".

За словами глави Держприкордонслужби, кордон з Росією не демаркований.

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"А якщо наш військовослужбовець помилився? Це ж цілком можливо, так? Бо є людський фактор і кордон, нагадаю, не демаркований. А це могло бути провокацією, щоб розпочати війну. Хто б ніс цю відповідальність? Тому ми змушені дуже виважено ставитись до всіх своїх дій. Кожен прикордонник, який виходить на охорону кордону, а особливо на російській ділянці, повинен мати залізну витримку. Саме про це я постійно кажу своїм підлеглим. Тільки в разі 100% переконання, що на територію України зайшла бронетехніка, зайшов озброєний підрозділ ЗС РФ, тільки тоді ми застосовуємо зброю і знищуємо його. Я вам даю гарантію, що в такому випадку агресор буде знищений", - підкреслив Дейнеко.

Держприкордонслужба направила лист російським прикордонникам, поінформувала керівництво ЗСУ, поінформувала всі зацікавлені міністерства і відомства.

"Правда, позиція Росії завжди однакова - "їх там немає" і "цього не було". Тобто факт перетину кордону вони не підтвердили", - додав він.

Нагадаємо, раніше прикордонники зафіксували порушення кордону на 50 метрів російським вертольотом Мі-8 в Сумській області. ДПСУ звернулася до РФ з вимогою надати пояснення інциденту.

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Топ коментарі

  • DG 21be52f2
    так отдайте пол Украины, чтобы понять что это российские войска зашли! это методичка времен "героя-пограничника" Литвина уже мало актуальна, Донбасс и Крым забрали, а они все ждали, чтобы понять кто же это такой. Может шахтеры.
  • volley
    Ну су...и просто. Зная нашего ссыкливого генералисимуса, по нашим территориям будут шмалить со всех сторон эти руцкие твари, а наш наполеоний не лох будет рассказывать сказки, что они не уверенны,что это зашел враг и вообще, надо разобраться, подумать, и лучше сдаться. Задрали наши ************* рукамиводители, у которых только 2 цели- сдать страну ***** и нормальненько нажиться до того чтобы внукам хватило. все исполняется в полном объеме!
  • Nickol Nickols
    Ну да потому что российские войска открыто зашли ещё 2014году и 2015 году российские танки прорвали оборону автоматчиков Украинской армии и захватили часть побережья Азовского моря, идёт обычная вона и мочить нужно без предупреждения врага на нашей земле
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