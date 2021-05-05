Лікар-інфекціоніст Курпіта про небезпеку "індійського" штаму коронавірусу: "Матимемо шалену захворюваність усе літо"
Про це він говорив в інтерв'ю виданню "Обозреватель", передає Цензор.НЕТ.
Лікар зазначив, що встановити реальну кількість українців, які вже перехворіли на COVID-19, дуже важко, оскільки для цього потрібно провести спеціальні дослідження з виявлення антитіл у населення, незалежно від того, хворіли вони чи ні.
"Для мене більш небезпечною є історія, коли в Україну прийде "індійський" штам. Якщо це станеться на початку червня - матимемо шалену захворюваність протягом усього літа. Це значно небезпечніше, ніж великодні свята, які йдуть на тлі штамів, вже наявних в Україні", - пояснив він.
Дослідники припускають, що "індійський" штам відрізняється від інших тим, що може вражати перехворілих і здатний пригнічувати імунний захист, що сформувався на попередніх варіантах вірусу. "Не виключається ймовірність, що ті, хто перехворів, можуть заражатися і індійським варіантом", - підкреслив лікар.
Курпіта вважає, що небезпечного штаму можна уникнути, якщо ввести досить жорсткі обмеження при перетині кордону.
Він зазначив, що за даними Національної академії наук, в Україні є тенденція до спаду епідемії, але підкреслив, що ситуація динамічна і все може змінитися. Крім того, до нуля захворюваність в будь-якому випадку не впаде, а буде підтримуватися на якомусь рівні, поки не сформується колективний імунітет.
"Епідемія коронавірусу завтра не закінчиться ... Однак та напруга, яка була в лютому-березні, спадає. Система охорони здоров'я буде мати певний перепочинок", - резюмував інфекціоніст.