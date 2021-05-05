Борщ з "раком": У Міноборони заявили, що відео з їдальні ЗСУ зрежисовано

У Міністерстві оборони України відреагували на ролик, в якому в курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил у тарілці було знайдено ракоподібне.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У міністерстві заявили, що ракоподібне нагадує силіконову іграшку або приманку для морської риболовлі, "яку в цьому випадку застосували як реквізит у відеоролику, щоб викликати певну реакцію у глядачів".

"З наших джерел із наукового середовища зоологів стало відомо, що зафільмована істота — дійсно ракоподібне, рачок, з харчовими якостями, як і у креветок. Ба більше, на відео видно, що ця істота не варилась у казані разом із борщем, адже ракоподібні, потрапивши в температуру 100 °C, отримують червоне забарвлення, такі властивості тканин їхнього тіла. У кадрі ж створіння зовсім не червоне, а зелено-коричневе, тобто не варене. Отже, в казані воно не було. Тобто у тарілку харківських курсантів ця істота потрапила не з першою стравою, адже згідно з пунктом 9 Наказу МО України № 140 "Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування", температура готової їжі до початку її приймання особовим складом повинна бути: для перших страв — не нижче 75 °C, а в казані взагалі був окріп — 100°C і рачок би почервонів", - підкреслили в Міноборони.

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Зазначається, що в цьому впевнені і в Харківському національному університеті Повітряних Сил, звідки і з'явилося відео. У посадових осіб, відповідальних за харчування курсантів і цивільних кухарів, які працюють в їдальні, величезні підозри в достовірності цього ролика. Дуже схоже, що він зрежисований.

"Керівництво навчального закладу провело власне розслідування, чи могло подібне трапитись у їхній їдальні і виявило цікавий факт. За інформацією т.в.о. начальника університету полковника Андрія Бережного, відео з’явилося в інтернеті по обіді 22 квітня на одному з російських інтернет-ресурсів. Тоді ж у військовому виші негайно перевірили їдальню, але подібних істот не виявили. Дане створіння абсолютно не притаманне фауні України і схоже на ракоподібних, які живуть у північних морях і океанах. Тобто на суходолі чи в приміщеннях кухні та їдальні ХНУПС воно навіть теоретично не вижило б, і у Харкові його можна побачити тільки в екзотичному зоомагазині. Або ще як реквізит аматорського відео", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, раніше народний депутат Соломія Бобровська опублікувала відео обіду військового курсанта з мокрицею, яка плаває в борщі.