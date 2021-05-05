Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр. ФОТОрепортаж

Вчора, 4 травня, о 23.30, порушуючи всі норми гуманітарного права, російсько-терористичні війська здійснили обстріл Красногорівки. В результаті обстрілу пошкоджена лікарня, розташована за адресою: вул. Нахімова 1а, а також сусідні будівлі, які залишилися без світла.

Про це повідомив пресцентр 28 ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.

"Також внаслідок обстрілу був пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Всередині лікарні під час обстрілу перебувало 45 мирних мешканців, які проходили лікування на стаціонарі. На щастя, ніхто не постраждав. Подібні обстріли мирних міст в контексті загострення на передовій свідчать про те, що окупаційні війська намагаються дестабілізувати обстановку в середині міста", - випливає з повідомлення.

При цьому наголошується, що для досягнення такої злочинної мети, вони прицільно пошкоджують інфракструктуру міст, яка не має для них ніякої цінності.

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"Ось такий він – "русский мір"", - підсумували в бригаді.









За даними Мар'їнської міської військово-цивільної адміністрації, вчора вночі окупанти обстріляли Красногорівку, в результаті чого пошкоджена Мар'їнська центральна районна лікарня.

"Були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 і пневмонію. Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.





