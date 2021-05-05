Новини • Агресія Росії проти України

Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр. ФОТОрепортаж

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Вчора, 4 травня, о 23.30, порушуючи всі норми гуманітарного права, російсько-терористичні війська здійснили обстріл Красногорівки. В результаті обстрілу пошкоджена лікарня, розташована за адресою: вул. Нахімова 1а, а також сусідні будівлі, які залишилися без світла.

Про це повідомив пресцентр 28 ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.

"Також внаслідок обстрілу був пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Всередині лікарні під час обстрілу перебувало 45 мирних мешканців, які проходили лікування на стаціонарі. На щастя, ніхто не постраждав. Подібні обстріли мирних міст в контексті загострення на передовій свідчать про те, що окупаційні війська намагаються дестабілізувати обстановку в середині міста", - випливає з повідомлення.

При цьому наголошується, що для досягнення такої злочинної мети, вони прицільно пошкоджують інфракструктуру міст, яка не має для них ніякої цінності.

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"Ось такий він – "русский мір"", - підсумували в бригаді.

Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 01
Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 02
Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 03
Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 04

За даними Мар'їнської міської військово-цивільної адміністрації, вчора вночі окупанти обстріляли Красногорівку, в результаті чого пошкоджена Мар'їнська центральна районна лікарня.

"Були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 і пневмонію. Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 05
Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 06
Терористи напередодні обстріляли Красногорівку, пошкоджена лікарня, в якій перебувало 45 пацієнтів з COVID-19 і пневмонією, - 28 ОМБр 07

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Топ коментарі

  • vitalmod
    Два злейших врага украинской государственности Козак и Ермак «конструктивно обсуждают параметры рабочей встречи Путина и Зеленского».

    Andrei Piontkovsky (с)
  • Марк Ролевский
    Во 2-Мировой американцы на войне с немцами стреляли с пушечки калибра 76 мм. установленной на танкетке "Шерман", а кацапы "на гражданскам канфликте в Украине" бла, "при пиримирии" обстреливают украинцев из минометов калибра 120 мм.
  • Николай Соловей
    І ГОЛОВНЕ ЯКИЙСЬ КОЗЕЛ ГУНДОСИТЬ ЩО НІХТО НЕ ПОСТРАЖДАВ, ДЕБІЛ ТОБІ В ХАТУ ПРИЛЕТИТЬ ВІДРАЗУ СПІЙМАЄШ КАЙФ У ШТАНИ, НЕ ПОСТРАЖДАВ НІХТО, ЗАМІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ, НИЮТЬ ЩО ВСЕ КЛАС КОЗЛИ.
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