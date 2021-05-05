Вакцина Pfizer ефективна проти всіх штамів COVID-19, - глава компанії BioNTech Шахін

Вакцина Pfizer-BioNTech захищає від усіх відомих штамів коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в інтерв'ю телеканалу СВС заявив директор компанії BioNTech Угур Шахін.

"У нас немає ніяких свідчень того, що наша вакцина не буде діяти проти наявних штамів Covid-19", - сказав він.

Шахін запевняє, що компанія BioNTech "аналізує, чи здатні антитіла, які виробляються після щеплення нашою вакциною, нейтралізувати відомі штами".

"Наявні на цей момент дані - дуже обнадійливі щодо всіх типів штамів коронавірусу", - сказав він.

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Крім того, Шахін повідомив, що вакцина Pfizer-BioNTech запускає два типи імунної реакції, тому "двох шарів імунітету досить, щоб впоратися з наявними штамами".

"Ми, звичайно, моніторимо варіанти вірусу, щоб переконатися в цьому", - підсумував він.

В Україні станом на 5 травня зафіксували 2 090 986 випадків коронавірусу, за добу - 2 576. Зокрема, захворіли 103 дитини і 30 медпрацівників.