Голова Держприкордонслужби Дейнеко спростував заяви Лукашенка про нібито постачання зброї з України: Ніяких пояснень або фактів не надали

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відреагував на заяви Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі, про нібито постачання зброї, техніки, а також переправлення "бойовиків" з України. Вся ця інформація нічим не підтверджена.

Таку заяву Дейнеко зробив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Глава Держприкордонслужби зазначив, що Лукашенко "мінімум" три рази за останні два роки заявляв, що в Білорусь з території України незаконно потрапляє зброя.

"Ні в одному з випадків ця інформація нічим не була підтверджена. Я офіційно звертався до свого візаві - головного прикордонного уповноваженого Республіки Білорусь, і ніяких пояснень або фактів мені наведено не було. Я вважаю, що взагалі на це не потрібно звертати уваги", - сказав Дайнеко.

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Він додав, що охорона кордону на білоруській ділянці посилена, але загроз на цей момент там немає.