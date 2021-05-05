Епідзонування України: в "червоній" зоні залишилися шість областей, в жодному регіоні більше не перевищено показник COVID-госпіталізацій, - МОЗ

Станом на 5 травня в "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебуває 6 регіонів. Перевищення рівня госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксовано в жодній з областей.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, в "червону" зону станом на 5 травня віднесені Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

В "жовтій" зоні, згідно з даними МОЗ, Київ і 10 регіонів - Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області. Решта областей віднесені в "помаранчеву" зону.

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Станом на 4 травня показник госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу вище визначеного в 60 на 100 тис. населення не зафіксовано в жодному регіоні. Так, в порівнянні з попередньою добою, ситуація прийшла в норму відразу в шести областях - Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській, Хмельницькій і Чернігівській.

В цілому в Україні лише в п'яти регіонах перевищена норма хоча б по одному показнику. У Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській і Черкаській областях перевищено показники за коефіцієнтом виявлення випадків COVID-19.

За даними МОЗ, станом на 4 травня в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем.

При цьому, в 13 областях перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. Найгірший показник в Донецькій області - 157,4%.