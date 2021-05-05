Китайська ракета-носій Long March 5B, що вийшла з-під контролю, може у вихідні впасти на Землю, точне місце невідомо, - Пентагон

Китайська важка ракета-носій Long March 5B, що вийшла з-під контролю після запуску, може найближчими вихідними увійти в атмосферу і впасти на Землю в невідомому районі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник Пентагону Майк Ховард.

За даними Космічного командування, вона увійде в атмосферу "в районі 8 травня", зазначив він.

"Точне місце входу ракети в атмосферу Землі може бути визначено тільки за кілька годин до нього", - сказав Ховард. При цьому він вказав, що Пентагон уважно відстежує траєкторію польоту ракети, уламки якої можуть впасти на Землю.

За словами американських експертів, точно визначити, куди можуть прямувати уламки, в даний момент практично неможливо через швидкість, з якою летить ракета. Навіть невеликі зміни обставин змушують її змінити траєкторію.

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"Ми очікуємо, що вона знову увійде в атмосферу десь між 8 і 10 травня, - заявив телеканалу CNN астрофізик з астрофізичного центру Гарвардського університету Джонатан Макдауелл. - За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів. Ця штука рухається зі швидкістю приблизно 18 тис. миль на годину (близько 29 тис. км на годину). І якщо ви на годину помилитеся при вгадуванні, ви не будете знати, де саме вона впаде на відстані 18 тис. миль".

Він підтвердив, що на даний момент визначити, куди полетять уламки, неможливо. Точний район падіння можна буде дізнатися мінімум за кілька годин до входу в атмосферу.

29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B ("Чанчжен-5В") масою 22 тонни. У Пентагону викликає побоювання, що великі частини ракети-носія, сходження з орбіти якої не контролюється, можуть впасти на Землю і завдати шкоди.