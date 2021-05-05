Новини

Другий випадок смерті після щеплення AstraZeneca зафіксовано в Канаді

2 74114
Другий випадок смерті після щеплення AstraZeneca зафіксовано в Канаді
Канадська провінція Альберта повідомила про смерть від утворення тромбів 50-річної жінки, яка раніше отримала щеплення вакциною проти COVID - 19 компанії AstraZeneca. Минулого місяця провінція Квебек повідомила про першу смерть в Канаді пацієнта після отримання вакцини AstraZeneca.

Про це Reuters заявила головний санлікар провінції Діна Хіншоу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Канада повідомила про щонайменше п’ять випадків утворення тромбів після імунізації вакциною AstraZeneca, але працівники охорони здоров’я вважають, що переваги препарату все ж перевищують потенційні ризики.

Випадок жінки в Альберті - це другий випадок утворення тромбів і єдина смерть в провінції після введення понад 253 000 доз препарату AstraZeneca, уточнила Хіншоу.

Читайте також: Польща планує передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca у травні-червні

"Хоча будь-яка смерть є трагічною, важливо пам'ятати, що ризики смерті або страждання від інших важких наслідків COVID-19 залишаються набагато більшими, ніж ризик після вакцини AstraZeneca", - сказала Хіншоу.

Наразі у Канаді зареєстровано 1 243 242 випадки коронавірусу та 24 342 смерті.

Минулого місяця провінція Квебек повідомила про першу смерть пацієнта у Канаді після отримання вакцини AstraZeneca.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Второй случай смерти после прививки AstraZeneca зафиксирован в Канаде - Цензор.НЕТ 2504
  • Сергій Шость
    CoviShield Моя мама была привита этой вакциной 12.04.21.А 22.04.21 у мамы был инсульт при давлении 130\80.Инсульт при таком давлении разве возможно.26.04мама умерла.Не какие доводы что это было вызвано прививкой не помогли,Я звонил на гарячую линию МОЗ в Харьковский департамент здравохранения.Все относятся как-бы с пониманием но что дальше.Сколько людей должно погибнуть от вакцинации.А вы говорите о выплатах.Мне диоектор Красноградской больницы заявила ХА_ХА_ХА какие деньги.
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Подобные сообщения не имеют никакого смысла. Ровным счётом. Никто не сообщает сколько случаев тромбоза на 100 тыщ населения в год случается БЕЗ прививок от ковида. Если после прививок число увеличивается на статистически заметную величину, тогда можно говорить о причинах в виде АстраЗенеки. В противном случае это пустая болтовня.
    Очевидно что "большие дяди" из США, скорее всего Phizer, объявили войну крупным конкурентам их вакцины. Если подумать что глобально речь идёт о миллиардах прививок, то за такой куш можно и посражаться. Скорее всего этим и объясняются атаки за А. Зенеку. Пока что ещё никто не подтвердил что тромбоз был вызван именно прививкой.
    Кроме того, вакцина действует путём ввода небольшого количества "болезни" в организм для выработки антител. Поскольку COVID связан с тромбами в сосудах, то такое действие может в принципе ожидаться. Большой вопрос почему от Пфайзера такого же действия "якобы" нет. Что тогда Пфайзер делает для организма?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини