Новини • Тарифи ЖКГ

РНБО зацікавилася підвищенням тарифів, власниками газзбутів і обленерго: Данілов просить Шмигаля підготувати інформацію. ДОКУМЕНТ

20 09047
РНБО зацікавилася підвищенням тарифів, власниками газзбутів і обленерго: Данілов просить Шмигаля підготувати інформацію. ДОКУМЕНТ
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати і направити до Апарату РНБО структуру власників всіх енергетичних і газових компаній в Україні.

Про це йдеться в листі секретаря РНБО до прем'єра, який оприлюднила LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

У документі повідомляється, про плани РНБО розглянути "питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галущенко обіцяє на посаді міністра енергетики працювати над зниженням тарифів

На цій підставі Данілов попросив прем'єр-міністра направити до Апарату РНБО інформаційно-аналітичний матеріал про структуру власників усіх в Україні:

- енергетичних компаній;

- енергопостачальних компаній і операторів систем розподілу електроенергії (колишні обленерго - Ред.);

- газопостачальних і газозбутових компаній;

Крім того, Данілов попросив Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг і поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла.

РНБО зацікавилася підвищенням тарифів, власниками газзбутів і обленерго: Данілов просить Шмигаля підготувати інформацію 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Ну да, ну да!....
    Отопительный сезон ЗАКОНЧИЛСЯ.
    теперь можно и по изображать "непримиримую борьбу" с ОблГазами олигархов.
    СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго: Данилов просит Шмыгаля подготовить информацию - Цензор.НЕТ 2894
  • Перехватчик
    РНБО зацікавилася підвищенням тарифів, власниками газзбутів і обленерго: Данілов просить Шмигаля підготувати інформацію - Цензор.НЕТ 1299
  • Злой Карлик
    СНБО заинтересовался повышением тарифов, владельцами газсбытов и облэнерго: Данилов просит Шмыгаля подготовить информацию - Цензор.НЕТ 3989
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини