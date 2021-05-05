Музею "Пирогово" через суд повернули земельну ділянку вартістю понад 24 млн грн, - Офіс Генпрокурора

У судовому порядку захищені інтереси територіальної громади міста Києва та скасовано незаконну реєстрацію права користування земельною ділянкою вартістю понад 24 млн грн в Голосіївському районі міста Києва комерційним товариством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Прокурором встановлено та доведено в суді, що товариство без відповідних правових підстав здійснило державну реєстрацію права користування земельною ділянкою площею 1,2 га.

Ця ділянка належить до охоронюваної зони Національного музею народної архітектури та побуту України (с. Пирогів), який є унікальною етноландшафтною експозицією.

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На його території забороняється будь-яка діяльність, яка може негативно впливати на стан історико-культурних комплексів та об’єктів, або перешкоджати їх використанню за цільовим призначенням.

Господарським судом міста Києва з урахуванням обґрунтованої та принципової позиції Офісу Генерального прокурора задоволено позов прокуратури.