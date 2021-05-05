За добу від COVID-19 у Києві померло 16 осіб, видужали - 38, виявили 143 нові випадки, - Кличко. КАРТА
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У Києві виявили за минулу добу 143 хворих на коронавірусну хворобу, померло 16 осіб, видужали 38 осіб.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"+143 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (всього 196 735)
88 жінок віком від 18 до 84 років
44 чоловіки від 22 до 87 років
5 дівчаток від 1 до 15 років і 6 хлопчиків від 1 до 17 років
+16 летальних випадків від вірусу (всього 4 697)
+ 39 госпіталізованих хворих на коронавірусну хворобу
+ 152 госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмоніями
+38 подолали коронавірус (всього 124 611)
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (31), Шевченківському (28) і в Дніпровському (19)", - розповів Кличко.